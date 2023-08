26 agosto 1982: l'attentato delle Brigate Rosse a Salerno

"Stai dentro o ti spariamo, siamo le Brigate Rosse". La donna che si è affacciata per gli spari rientra subito in casa e si barrica nella speranza che finisca tutto. A terra ci sono corpi insanguinati, come tanti (troppi) se ne sono visti in tv negli ultimi anni. Solo che stavolta la violenza è arrivata a toccare una città, Salerno, che finora non ha avuto a che fare con stragi ed episodi cruenti visti in altri contesti. Sono le ore 15 del 26 agosto 1982. La strada è via Antonio Parisi, strada parallela al Lungomare Colombo.

L'attentato

La gente in spiaggia a quell'ora avverte solo il rumore dei proiettili, le raffiche di mitra e le urla dei feriti. "Ma cosa è successo?" si chiedono i bagnanti. È successo che un gruppo di brigatisti (almeno quindici si dirà poi) ha assaltato un furgone ed una jeep dell'89esimo Battaglione Fanteria Salerno che dalla Caserma Cascino si recava alla Caserma Angelucci. Un assalto in piena regola, organizzato con l'obiettivo di trafugare le armi dei militari, che avviene con un'azione combinata che vede i terroristi giungere da tre direzioni, alcuni in auto per sbarrare la strada al drappello, altri a piedi per coprire la fuga. Dopo aver intimato il "mani in alto" i terroristi sparano in aria e colpiscono alla testa Salvatore De Sio, 19enne che era affacciato al balcone di casa, e Lorenza Trevisone, bambina di 7 anni affacciata alla finestra e ferita di striscio. Ma gli spari colpiscono anche il militare Antonio Palumbo (22 anni), che morirà in ospedale poco dopo. Coi militari resi innocui, i terroristi hanno gioco facile a prendere le armi e a scappare a volto scoperto. La loro fuga, però, dura pochi secondi. Perché in zona, forse allertata dagli spari, un'auto della polizia giunge sul posto. I brigatisti, con le armi ancora cariche, sparano agli agenti, che rispondono al fuoco "fra le urla dei passanti e dei soldati feriti", come annota Massimo Nava del Corriere della Sera. Nel conflitto a fuoco un poliziotto muore sul colpo: Andrea Bandiera, 22 anni proveniente dalla Provincia di Cosenza. Da soli sei mesi era di servizio a Salerno e, casi della vita, era stato già ferito durante un conflitto a fuoco con le Br nel commissariato San Lorenzo a Roma ed era scamapato ad una sparatoria presso l'ospedale di Castellamare di Stabia ad opera di alcuni sicari giunti sul posto per uccidere un fedelissimo di Cutolo. Nello scontro a fuoco i brigatisti sparano ad altezza d'uomo e colpiscono Sergio Guarao (24 anni), ferito al braccio, e Tolomeo Ventura (21 anni). La terza vittima è Mario De Marco, 31 anni, colpito al petto e ricoverato d'urgenza: purtroppo non ci sarà niente da fare. Alla fine del terribile scontro a fuoco i feriti saranno otto. I brigatisti, che nel frattempo sono fuggiti trovando riparo probabilmente in un covo predisposto in fase di preparazione, rivendicano l'attentato con una telefonata al Mattino di Napoli: "Qui le Brigate Rosse, l'attentato di Salerno è nostro. Attaccheremo anche quattro emittenti della televisione". "Posti di blocco ed inseguimenti non servono a nulla" scrive Federico Geremicca sull'Unità.

Il giorno dopo

Il giorno successivo sarà quello della rabbia e del lutto cittadino, con una manifestazione di protesta nel pomeriggio a piazza Sant'Elmo organizzata dai sindacati e l'arrivo in questura del ministro dell'Interno Virginio Rognoni. All'ospedale uno dei soldati feriti afferma: "Abbiamo tentato di affrontarli ma ci hanno sparato subito. Ho visto sicuramente una donna con il mitra". E proprio una donna è oggetto di una spettacolare quanto inutile operazione che porta alla cattura di una tedesca di 40 anni che si pensa sia collegata all'attentato. Invece, come sostiene Nava sul Corriere, "i documenti sono puliti, nessun indizio a suo carico". Ma allora i brigatisti dove sono finiti? Di loro nessuna traccia. Si sa solo che appartengono alla "colonna napoletana". L'ipotesi più accreditata, come confermato da più parti, è che in Campania (pochi mesi prima sconvolta dall'assassinio dell'assessore regionale Delcogliano e del capo della squadra mobile Ammaturo) si sia amalgamata "un'alleanza tra terroristi e camorristi della quale è fin troppo ovvio sottolineare la pericolsità" che ha permesso di portare a termine "l'attacco più audace e sanguinoso mal compiuto In Italia contro una struttura militare". Durante il processo alla colonna napoletana delle Br, cominciato nel 1986, la ex brigatista Maria Russo affermerà che non era intenzione del commando uccidere i militari ed i poliziotti. "Non so - afferma in udienza - se ero io ad usare il mitra o il mitra ad usare me”.