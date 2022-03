Giornata Internazionale della Donna: a Battipaglia si premiano i "Talenti al femminile"

Il Comune di Battipaglia si prepara a festeffiare la Giornata internazionale della donna. L'8 marzo 2022, a partire dalle ore 17, si terrà, presso il Salotto Comunale di Piazza Aldo Moro, la manifestazione Talenti al Femminile.

L'evento

La manifestazione è organizzata dalla Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) e dalla stessa Amministrazione Comunale di Battipaglia attraverso l'assessore alla Cultura Sillvana Rocco.

Il programma prevede i saluti della Presidente della Fidapa, sezione di Battipaglia, Loreta Mastrolonardo; dell'assessore alla Cultura, Istruzione e Pari Opportunità Silvana Rocco e della sindaca Cecilia Francese. Nel corso dell'evento saranno premiati i Talenti al

Femminile: Rita Mauro per il Commercio; Anna Serriello per il Sociale e Dior Awa per l'Intercultura.

Saranno presenti gli studenti delle scuole superiori di Battipaglia con momenti culturali dedicati al mondo del lavoro femminile.