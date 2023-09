Ad Ascea i 99Posse, l’assessore Pica: “Così promuoviamo il brand Cilento”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Promuoviamo il turismo tutto l’anno con l’obiettivo di lanciare il brand Cilento”. Così, l’assessore al turismo del Comune di Ascea, Valentina Pica, illustra il calendario eventi in corso in questi giorni presso la cittadina cilentana. “Un turismo destagionalizzato con intrattenimenti musicali e culturali tutto l’anno”, l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Ascea guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo.

Offerta turistica abbinata ad una serie di manifestazioni che vedranno il gruppo musicale 99Posse esibirsi il 30 settembre in piazza Europa ad Ascea Marina, mentre il 22 dicembre il teatro della manifestazione culturale si sposterà in paese ad Ascea, dove si terrà il concerto di Natale del coro polifonico.

Eventi affidati alla direzione artistica del maestro Lillo De Marco, promossi dal progetto culturale “Equinozio d’autunno incontra la Fera della Croce di Stio” e cofinanziati dal Programma Operativo Complementare POC della Regione Campania 2014-2020- linea strategica “Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura”, che vede coinvolti sei comuni cilentani, patria della Dieta Mediterranea, della storia, del benessere, dell’arte e della cultura del Mezzogiorno, ricadenti nell’area naturale protetta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, il comune di San Giovanni a Piro (Ente capofila), il comune di Ascea, il comune di Campora, il comune di Gioi, il comune di Orria e il comune di Stio Cilento, attraverso un fitto calendario di manifestazioni che coinvolge i territori, dalla montagna alla costa. Tra le manifestazioni promosse e finanziate dal Poc, nei sei comuni, imperdibile anche il concerto che si svolgerà il 23 settembre nel comune di Orria in località Santa Domenica, del gruppo musicale Raggae e Tammorra. Arte, musica, storia, ambiente, enogastronomia e antiche tradizioni, il tutto accompagnato viaggi tematici con eventi identitari nei luoghi simbolo del patrimonio artistico, storico e culturale locale, che da millenni uniscono i vari borghi del Cilento all’antica Fiera della Croce di Stio Cilento, che fanno del Cilento il protagonista della cultura del Mezzogiorno nel mondo.

Fondata intorno all’anno Mille, la città di Ascea conta la presenza del prestigioso parco archeologico di Velia e del settecentesco palazzo De Dominicis- Ricci appartenuto ad una nota famiglia aristocratica il cui esponente di spicco, Teodosio De Dominicis, fu il protagonista dei moti cilentani e oggi divenuto di proprietà del Comune in cui ospitate mostre e rassegne culturali. Ascea però, è anche la città del buon vivere con l’enogastronomia delle aree interne del Cilento e dei percorsi naturalistici con il Sentiero degli Innamorati, un percorso di trekking che collega il punto panoramico di Punta Telegrafo con la scogliera di Marina di Ascea. “La nostra azione di promozione del calendario eventi con annessi percorsi tematici- spiega l’assessore Pica- si colloca all’interno di un progetto più ampio volto alla promozione del Cilento ai fini della nascita di un brand turistico Cilento sempre più conosciuto e apprezzato del mondo perché solo in questi termini si valorizza il territorio”.