Danza sportiva, primo posto nazionale per le salernitane Morretta e Marrandino

Due danzatrici salernitane sulla vetta nazionale. Si tratta di Alyssa Morretta e Gaia Marrandino, originarie di Montecorvino Rovella, che hanno ottenuto il primo posto nel circuito di competizioni a punteggio Ranking Ido National nei cinque balli Duo Latin Style.

Primo posto nazionale

Le due ballerine, atlete di Manuele Lupo della scuola Tocco di Classe, sono arrivate quarte nel circuito internazionale. Un grande risultato, che premia il lavoro e l'impegno messo in campo dalle due danzatrici. A complimentarsi con loro anche l'amministrazione comunale di Montecorvino Rovella: "A loro vanno gli auguri ed i complimenti della comunità tutta per aver portato in alto il nome di Montecorvino Rovella".