Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La gioia di iniziare un nuovo percorso e l’entusiasmo di entrare in una rete associativa di straordinaria rilevanza: con questi sentimenti una delegazione di Associazione Euphòria è arrivata l’11 dicembre 2023 a Giffoni Valle Piana per firmare il protocollo di intesa che legherà per un triennio Euphòria, associazione dedicata ad attività ricreative e culturali con sede a Cosentini di Montecorice, e l’Ente Autonomo Giffoni Experience, organizzatore del più importante festival cinematografico per ragazzi al mondo.

Il protocollo di intesa nasce dal riconoscimento di una comune visione condivisa dai due partner: il desiderio di mettere al centro i bambini e ragazzi e il loro percorso di crescita.

Da oltre cinquant’anni il Giffoni Film Festival (ora Giffoni Experience) accoglie ragazzi da tutto il mondo come giurati di una rassegna cinematografica a loro dedicata. Ma non solo: sono innumerevoli le iniziative che Giffoni Experience e i suoi partner organizzano nel corso dell’anno, mettendo sempre al centro i ragazzi, nella convinzione che ci sia “un altro modo di pensare ai giovani, di farli partecipare alle conversazioni sui temi fondamentali della contemporaneità, di coinvolgerli nelle decisioni che determinano il loro presente e il futuro di tutti”.

Promuovere il cinema significa promuovere la cultura; avvicinare i bambini al mondo del cinema stimola la loro creatività e le loro potenzialità culturali ed espressive, nonché può essere un valido strumento per la promozione di campagne contro piaghe sociali come il bullismo e il cyberbullismo.

“Siamo pronti per metterci in gioco in questa nuova e stimolante esperienza – sostiene Filomena Chiariello, presidente di Euphòria. – Rapportarci con realtà più grandi di noi rappresenta un momento di crescita per la nostra giovane associazione”.

Tra i progetti ai quali collaborare, “Sedici Modi Di Dire Ciao”, una iniziativa selezionata dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Il progetto prevede differenti laboratori di formazione per i ragazzi e per tutta la comunità educante : “Short movie Lab”, “Lovers are crazy”, “Our Favorite Stories- Lab di scrittura Creativa”, “School Live Doc”, “Parental Experience”, School Factor”, “Digital Prof”, “Educazione all’Imprenditorialità”, “Lavoriamo sulle emozioni”, “Music In campus”, “Campus Andata e Ritorno” e “Campus Giffoni”.