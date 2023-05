Concorso “Scuole in Musica”, sul podio gli alunni dell’Ic Picentia

Grande successo per i 49 allievi del corso di indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado dell’Ic Picentia che hanno partecipato a Verona alla VII edizione del concorso nazionale “Scuole in Musica”, dedicato agli studenti delle scuole primarie, secondarie e dei conservatori di musica. Alla manifestazione, promossa dall'Associazione musicale Talent School e patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Verona, hanno partecipato 12 mila alunni in rappresentanza di 400 istituti.

I premiati

Gli alunni, coordinati dai professori Vincenzo D'Acunto, Luisiana De Chiara, Maurizio Marotta e Vincenzo Ronca, hanno fatto incetta di premi. A partire dall’orchestra della scuola che ha ottenuto il primo premio assoluto (100/100), come anche l’Ensemble sax (100/100) per un totale di quattro primi premi assoluti (100/100), e sei primi premi, con grande plauso della giuria.Fra i ragazzi conquistano i primi premi assoluti: Daniele Zoccola saxofono (100/100), Federica Giordano pianista (100/100), Domenico Cerrone percussionista (99/100), Gaia D'Aniello, saxofonista (98/100). Hanno conquistato il primo premio, invece, Diego Andreoli chitarrista (96/100), Giuseppe Di Vice pianista (95/100), Mario Manzo pianista (95/100), Miranda Montefusco saxofonista (95/100), Alessandro Di Napoli pianista pianoforte (95/100) e il settimino di chitarre (96/100) formato da: Diego Andreoli, Federica Cecere, Giuseppe Granozio, Mariapaola D'Acunto, Giorgia Iacullo, Laura De Stefano, Sara Fattorusso. A Viola Ferrara pianista (92/100) è andato il secondo premio.

Le dichiarazioni

"La nostra orchestra – commenta la dirigente scolastica Ginevra de Majo - si è distinta al punto da meritare le congratulazioni espresse della commissione, formata da musicisti di livello. Anche la tenuta dei solisti è degli ensemble ha fatto registrare ottimi risultati. Si tratta di un grande lavoro di squadra in cui la dedizione e l'impegno dei ragazzi, alle prese anche con le verifiche di fine anno, è stato guidato con passione da docenti di alto profilo professionale e sostenuto con convinzione dalle famiglie, molte delle quali hanno seguito i nostri musicisti a Verona. Un successo che ancora una volta sancisce l'importanza dell'alleanza scuola-famiglia"."I nostri alunni – racconta la professoressa Luisiana De Chiara, responsabile del dipartimento Musicale – sia dopo l'esibizione che durante la cerimonia di premiazione, sono stati elogiati più volte dalla Commissione, rappresentata dal direttore artistico del concorso la pianista di fama internazionale Ilaria Loatelli, che ha sottolineato a più riprese come la loro professionalità e competenza è pari ad alunni del liceo, considerazione che ha molto gratificato noi docenti e che va abbondantemente oltre i numeri".