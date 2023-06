Beneficenza ed inclusione, allo Stadio Arechi ritorna "Dai un calcio per l'autismo"

Tutto pronto per la settima edizione di "Dai un calcio per l'autismo", l'evento organizzato dalla cooperativa sociale Giovamene in programma questa sera alle ore 19 allo stadio Arechi di Salerno.

Il programma

Ad aprire la serata due partite: quella fra l'Associazione "L'invisibile Realtà" e le scuole calcio Salernitane e quella fra Salernitana For Special e Cosenza For Special. A seguire le scuole calcio del territorio ed il triangolare con tre squadre d'eccezione: Vecchie Glorie Salernitana, Supporters Granata e Volti Noti Campani. Numerosi anche i momenti di intrattenimento con il coro e l'orchestra del Liceo Alfano I, il coro del liceo Tasso di Salerno e Perito-Levi di Eboli. E ancora: il coro Armonia, l'esecuzione dell'inno della Salernitana "L'unica stella", l'esibizione della scuola di Danza on Dance Movimento di Elena Gravina, Macte Animo Salernitana (una canzone per il sociale), Musikattiva's project e Friends For Gospel. Il biglietto, del costo di cinque euro, sarà totalmente devoluto in beneficienza per due attività specifiche: la piscina rivolta ai bimbi autistici e la scuola calcio realizzata dall’Invisibile realtà.