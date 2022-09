Ritorna la Festa dei Popoli: "Solo insieme possiamo cambiare il mondo"

Ritorna il prossimo 2 ottobre in piazza della Concordia (ore 16) la Festa dei Popoli Salerno, organizzata dall'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno attraverso l'ufficio migrantes. Dopo l'ultima edizione organizzata online per già delle restrizioni anticovid, l'evento multiculturale torna ad occupare uno spazio fisico. Un'occasione di confronto e di formazione per sensibilizzare le comunità su un tema importante: costruire il futuro con i migranti ed i rifugiati. 18 le comunità di migranti che parteciperanno, ognuna della quali porterà elementi e tradizioni della propria cultura. Sei le parole chiave intorno alle quali si muoverà la manifestazione: ambiente, solidarietà, pandemia, confini, interazione ed inclusione.

L'hashtag #soloinsieme

"Ci evolviamo quando ci confrontiamo" ha sottolineato il direttore dell'Ufficio Migrantes e coordinatore della Consulta dei Popoli, Antonio Bonifacio. "Da soli, da singoli e da Paesi chiusi non andiamo da nessuna parte. Per tale motivo quest'anno abbiamo coniato l'hashtag #soloinsieme. Riteniamo che solo attraverso uno sforzo comune si possano, ad esempio, superare le crisi economiche, ambientali e climatiche. Le 18 comunità in piazza racconteranno la propria ricchezza culturale, immaginando una società nuova che potrà solo migliorarci. L'impegno civile non si ferma in base a chi governa perché è ispirato dai valori della costituzione e dai valori civici che ci contraddistinguono. Noi abbiamo il dovere di raccontare quella che è la ricchezza di chi arriva nelle nostre terre e dobbiamo farlo ponendo al centro il dialogo. Dobbiamo sfatare il mito del migrante che non vuole vivere bene. È vero il contrario: chi arriva qui vuole collaborare con noi per migliorare il Paese in cui ha scelto di vivere". "Un momento importante che il Comune ha sempre accompagnato" ha aggiunto l'assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto: "C'è un lavoro che va svolto costantemente nella direzione della creazione di una comunità capace di valorizzare le diversità sancendo il principio di uguaglianza contenuta nella nostra Costituzione".