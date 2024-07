"Finanza etica o etica nella finanza": nuova pubblicazione di Giovanni Moccia

Giovanni Moccia, professionista salernitano esperto di finanza per le imprese e sostenibilità, ha pubblicato un nuovo e-book intitolato "Finanza Etica o Etica nella Finanza". Il libro esplora il concetto di finanza etica, la sua importanza nel contesto socioeconomico attuale, la sua storia ed evoluzione, e i principali strumenti utilizzati. Analizza inoltre la valutazione degli investimenti etici, la normativa italiana e internazionale che li regolamenta, i benefici e l'impatto socioeconomico, soprattutto in termini di sviluppo sostenibile.

Il libro

Il testo è una sintesi delle attività professionali di Moccia, sia come consulente che come membro del Centro Studi Mondi Sostenibili, mirate alla diffusione della cultura della sostenibilità, con un particolare focus sulla finanza d’impresa. L’e-book, edito da Lulu.com, è disponibile per l'acquisto dal 11 luglio su Lulu.com, dove si possono trovare tutte le opere pubblicate dall'autore. La grafica del testo è stata realizzata da Mc Comunicazione di Vincenzo Bisogno.