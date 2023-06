"Senza integrazione la traversata non finisce mai" vince il Gran Prix allo Spot School Award di Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al XXII Spot School Award, svoltosi al Teatro Pasolini di Salerno, ha trionfato una campagna efficace, chiara ed estremamente in brief, realizzata per Caritas Italiana da Daniele Stecconi e Massimiliano Rossi Mandatori, giovane coppia creativa dello IED Roma, che si aggiudica il Gran Prix Città di Salerno. “Perchè integrare, vuol dire concludere il loro viaggio insieme” ribadisce il messaggio sociale, ideato dai due studenti, che ha pienamente convinto la giuria di qualità che ha valutato campagne di oltre duecentocinquanta giovani partecipanti. Nella sua motivazione il presidente di giuria Emanuele Nenna, executive board member at Dentsu Italy/CEO Dentsu Creative Southern Europe, Middle East & Turkey, ha sottolineato che “l’insight trovato porta un punto di vista differente sulla solitudine che accompagna le persone costrette a lasciare il Paese di origine ed approcciarne uno nuovo”. Nenna si è anche collegato da Barcellona durante la cerimonia di premiazione. Per i vincitori Stecconi e Rossi Mandatori, tuttavia, la soddisfazione maggiore è stata l’assegnazione del Golden School Trophy a IED Roma, quale migliore istituto di questa edizione, perché è la dimostrazione che “si è vinti come classe, come gruppo, ed il nostro importante traguardo è anche merito di altre persone che ci hanno aiutato nel quotidiano; negli ultimi mesi vi è stato un evidente miglioramento nei nostri progetti creativi”. NABA Milano ha ottenuto il Silver School Trophy quale secondo classificato. Sono stati premiati anche gli studenti di IED Milano, NABA Roma, ILAS Napoli; nelle short list sono entrati lavori di DAM Academy Napoli, Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie Roma, IED Firenze, Scuola La Tecnica Benevento. Di notevole interesse, poi, l’intervento di Flavia Petrin presidente nazionale AIDO Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti, cellule. Tra l’altro, Petrin ha ringraziato tutti i ragazzi che hanno lavorato sul brief di AIDO e che si sono impegnati per offrire all’Associazione idee e strumenti nuovi di divulgazione rivolti in primis ai loro coetanei. In sala anche Fabio Polverino presidente commissione bilancio al Comune di Salerno che ha rimarcato lo stretto legame tra la città e l’evento Spot School Award, entrambi molto attenti al mondo giovanile, e Antonio Bonifacio direttore Migrantes Caritas di Salerno. L’appuntamento è, quindi, per la XXIII edizione che inizierà in autunno con l’immancabile tour per scuole e università italiane.