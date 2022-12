Donna, Vita, Libertà. Voci dalle rivolte Iraniane: l'incontro al Mumble Rumble

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Jin, jiyan, azadî” Donna, Vita, Libertà. Voci dalle rivolte Iraniane. Questo è il titolo che l'Anpi Salerno ha voluto usare per l’assemblea che faremo mercoledì 28 dicembre alle ore 18,00 al Mumble Rumble in Via Loria 35 Salerno. Ci sarà la partecipazione di Rozita Shoaei della Comunità Iraniana di Napoli.



"Jin, jiyan, azadî” (donna, vita, libertà) è lo slogan che guida la straordinaria mobilitazione di protesta che sta attraversando tutta la società iraniana, a partire dal moto di indignazione scatenato dal femminicidio della donna curda Jîna Amini da parte delle guardie del regime di Teheran il 16 settembre. La mobilitazione guidata dalle donne si è estesa a macchia d’olio dalle città alle campagne, dalle università alle fabbriche, fino a culminare con la proclamazione di tre giorni di sciopero generale dal 5 al 7 dicembre, con una partecipazione che in alcune zone ha sfiorato il 100%.



Oggi, i manifestanti e gli attivisti solidali con le donne iraniane scandiscono nelle piazze e nelle strade di tutto il mondo proprio questo slogan, senza tuttavia appartenere a un gruppo politico specifico. Per molti, infatti, questo slogan è andato ben oltre le sue origini, trovando quindi una nuova identità globale nella lotta delle donne per la propria dignità. Ciò conferma che gli slogan viaggiano come le idee, si adattano all’ambiente e possono anche mutare il proprio significato originario, ma l’obiettivo resta il medesimo: una società libera, per tutti.

L'iniziativa è stata promossa da:

Anpi Salerno,

Assemblea permanete delle donne di Salerno,

Associazione Memoria in Movimento

Pax Christi di Salerno.

Nel corso dell'assemblea daremo conto delle diverse, significative e numerose adesioni che nel frattempo ci sono pervenute.