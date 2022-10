Italia Experience: in Macedonia il primo appuntamento di Giffoni per diffondere il cinema italiano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nasce Italia Experience, il nuovo progetto di Giffoni, cofinanziato dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con l’obiettivo di diffondere il cinema italiano nel mondo. Il primo appuntamento è in programma, dal 5 al 10 ottobre, a Skopje durante la decima edizione di Giffoni Macedonia Youth Film Festival. L’iniziativa è cofinanziata, per la Macedonia del Nord, dall’Agenzia Nazionale per il Cinema, dall’Ambasciata d'Italia a Skopje e dall’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado ed è organizzata dall’Ente Autonomo Giffoni Experience con il supporto dell’associazione Planet M.

La giuria del festival sarà composta da oltre 500 giovani ragazzi suddivisi in tre categorie: junior (dai 10 ai 14 anni), cadet (dai 14 ai 16 anni) e senior (dai 16 ai 19 anni). I juror macedoni quest’anno potranno, finalmente, condividere l’esperienza con i loro coetanei provenienti da Italia, Serbia, Bulgaria, Irlanda, Romania e Polonia. Grande spazio alle produzioni italiane con rassegne di lungometraggi e short-movie totalmente dedicate al nostro Paese, tra i titoli in gara: Il Diario di Carmela di Vincenzo Caiazzo, la tragica storia di una 15enne che vive nella periferia di Napoli ed è costretta a lavorare per la piazza di spaccio dalla sua famiglia; Ragazzaccio di Paolo Ruffini, protagonista un bullo rinchiuso in casa nel periodo del lockdown e Italo di Alessia Scarso, al centro del lungometraggio un’amicizia davvero speciale tra un ragazzino solitario e un cane randagio.

“Quello con la Macedonia del Nord - spiega Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni - è un rapporto che va avanti dal 2013 e che ha portato alla realizzazione di esperienze molto importanti e valide. L’iniziativa di quest’anno ha un valore aggiunto perché ha un rilievo culturale più vasto, che si collega alla promozione e alla valorizzazione della cultura italiana intesa nella sua accezione più ampia. Cinema ma anche letteratura, arte, nuovi linguaggi, ricerca. Siamo certi che quest’esperienza a Skopje sarà importante e rappresenterà un arricchimento per tutti i ragazzi coinvolti. Giffoni continua a gettare ponti, a creare comunità, ad avere una vocazione internazionale dentro cui far vivere le proprie attività con l’obiettivo di determinare orizzonti sempre più ampi e vedute sempre più aperte”.

La serata inaugurale è in programma, mercoledì 5 ottobre alle ore 18, presso il Cinema Millenium di Skopje. All’evento parteciperà per Giffoni il direttore generale Jacopo Gubitosi, il direttore di Giffoni Macedonia Darko Basheski, la program director del festival Dea Krstevska, l’Ambasciatore d’Italia in Skopje Andrea Silvestri e altri rappresentanti delle istituzioni. Folta la delegazione di giffoner italiani composta da Nicola Bottiglieri, Andrea Brancaccio, Gabriella Casciello, Mario Marcello Cesaro, Nicola Di Meo, Francesco Gabola, Giacomo Gabola, Paolo Giannattasio, Giulia Mancino, Clarissa Russomando, Rachelantonia Russo, Daniela Senatore, accompagnati da Giusi Rago e Marta Frasca del team giurie, oltre a Elena Scisci del team Giffoni.

Anche quest’anno si conferma il forte sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Skopje, con cui verrà organizzato, giovedì 6 ottobre, l’evento Italian Comics Day. Un’intera giornata dedicata al fumetto italiano che vedrà come ospiti gli sceneggiatori e disegnatori della Bonelli Editore, Alessandro Bilotta e Sergio Gerasi. Inoltre, sarà allestita presso il Centro Culturale Giovanile MKC una mostra di entrambi i fumettisti che terranno anche una masterclass. E ancora, sabato 8 ottobre, gli artisti Roberto Ghezzi e Antonio Massarutto presenteranno il loro progetto fra arte e natura sviluppato in Macedonia del Nord. A loro cura un’esposizione nel Museo di Arte Contemporanea di Skopje. Spazio poi al talento dei ragazzi: verrà presentata la prima serie tv prodotta in Macedonia del Nord realizzata da autori giovanissimi, fra cui molti giffoner che stanno sviluppando la loro professione nel mondo del cinema. Infine, lunedì 10 ottobre, è prevista la cerimonia di chiusura in cui saranno proclamati i film vincitori e verranno presentati i lavori prodotti dai ragazzi durante i workshop creativi.

Italia Experience continuerà il suo percorso, nei prossimi mesi, in Spagna, Polonia e Croazia.