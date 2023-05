Curiosità, la NTT DATA approda a Salerno: nuovo piano di assunzioni in città

Approda a Salerno, la NTT DATA, multinazionale giapponese leader nel settore dell'IT. Domani, giovedì 25 maggio, alle ore 11, presso il Complesso San Michele, è prevista l'inaugurazione della nuova sede, con la presentazione del nuovo piano di assunzioni in città. All'evento, anche il sindaco Vincenzo Napoli, il COO di NTT Data Italia Luca Isetta.

La NTT DATA, azienda globale con sede a Tokyo, è uno dei principali player mondiali nell’ambito della consulenza e dei servizi IT, con una rete internazionale di centri di ricerca e sviluppo a Tokyo, Palo Alto e Cosenza. Attraverso servizi di consulenza aziendale e tecnologica, soluzioni industriali, servizi applicativi e digitali e tecnologie innovative come Cloud, AI, IoT, Blockchain, supporta la crescita digitale del Paese e delle aziende con le quali collabora, in Italia e all'estero, generando sempre più sinergie e collaborazioni per affrontare progetti innovativi, inclusivi, e sostenibili.