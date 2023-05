Concorso #NoiGiovaniEuropei, venerdì la cerimonia di premiazione

Venerdì 5 maggio alle ore 10:30, nel Complesso San Michele a Salerno, in via Bastioni 14, presso la sede della Fondazione Carisal, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso #NoiGiovaniEuropei. L’attività rientra nel progetto “Europa+Vicina” finanziato dal Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale attraverso l’Avviso pubblico “Giovani per il sociale – Pac 2018”, ed è organizzata da Moby Dick Ets, come Ente capofila, e dai partner di progetto Fondazione Carisal e Osservatorio Giovani OCPG dell’Università degli Studi di Salerno.

Il concorso

Il concorso rappresenta la chiusura della fase di progetto “Percorsi di cittadinanza europea nelle scuole” che ha coinvolto gli studenti degli Istituti Superiori di Salerno: Convitto Nazionale Torquato Tasso, Liceo Alfano I, IIS Genovesi - Da Vinci, Liceo Artistico Sabatini – Menna, in un percorso di riflessione e approfondimento sui temi della cittadinanza attiva ed europea. Le classi che hanno aderito sono poi state chiamate a creare un elaborato creativo, in formato video, avendo come focus la promozione dei temi trattati. La Cerimonia vedrà gli interventi del Presidente di Moby Dick Ets, Francesco Piemonte, del Consigliere di Amministrazione di Fondazione Carisal, Luisa Mautone e della referente dell’Ocpg, Claudia Capone.