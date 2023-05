"Panthakù.com": presentato il progetto dedicato alla comunità di quartiere

Presentato questa mattina, nella sala dell’Informagiovani Salerno in Via Bottiglieri, il programma del progetto biennale di Ai.Bi. (Associazione Amici dei Bambini) “Panthakù.com”, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile