Paracadutismo, il salernitano Mario Fattoruso è campione d'Italia

Il paracadutista salernitano Mario Fattoruso è di nuovo campione italiano di Canopy piloting. Un successo straordinario per l'atleta originario di Pontecagnano Faiano che, al centro PullOut di Ravenna, si è posizionato sul gradino più alto del podio nella disciplina che, oramai, lo vede tra i protagonisti assoluti a livello mondiale.

Una grande vittoria

Dopo quattro anni dall'ultima vittoria e otto mesi da un terribile infortunio alla caviglia, con tre interventi e un lungo periodo di stop forzato e riabilitazione, il giovane talento, che gareggia sotto l'insegna del prestigioso Pd Factory team, è riuscito, ancora una volta, a sorprendere tutti. Dopo l'incubo dell'incidente, la gioia di un traguardo eccezionale per l'atleta che, ad oggi, detiene anche il record del mondo in velocità con un tempo di 1.943 secondi pari a circa 148 km/h. "Ricordo ancora con nitidezza - racconta Mario Fattoruso - il giorno dell'incidente, quel brutto 21 novembre, quando mi sono sentito immerso in un buio profondo, da solo dall'altra parte del pianeta. Voglio ringraziare di cuore la mia famiglia, mia mamma Maria, mio padre Nuccio che mi hanno sostenuto in ogni momento, mio fratello Armando, Dafne Delle Perle, zia Giovanna Fattoruso e Zio Paolo Maroello. Questo titolo italiano non è solo mio, ma appartiene anche a voi, perché senza il vostro incoraggiamento e il vostro sostegno costante, non avrei mai potuto raggiungere questo traguardo. Spero che la mia vittoria possa essere di buon auspicio per tutti, un esempio di come credere sempre nei propri sogni e di come il sacrificio venga ricompensato. Se penso a tre mesi fa, ancora faticavo a camminare. Ogni dolore e difficoltà che ho provato e fatto provare alle persone a me care sembra svanire, sostituiti dalla gratitudine e dall'immensa gioia che provo in questo momento. Non troverò mai abbastanza parole per ringraziarvi tutti, ma vi assicuro che questo traguardo resterà per sempre nel mio cuore come una delle esperienze più significative della mia vita". Restando in famiglia, da segnalare anche il grande risultato di Armando, fratello di Mario, che dopo tre primi posti consecutivi si è classificato al secondo posto nella stessa competizione laureandosi vicecampione. I due prestigiosi risultati conseguiti a Ravenna consentiranno ad entrambi di rappresentare la nazionale italiana alla coppa del mondo e al campionato europeo in programma ad Eloy in Arizona ad ottobre.