Roccapiemonte, la pianista giapponese Rina Takahashi ha incontrato il sindaco Pagano

A distanza di cinque anni, la pianista giapponese Rina Takahashi è tornata a Roccapiemonte. Stavolta non per un concerto, ma per una visita di cortesia e per incontrare il aindaco Carmine Pagano. “Roccapiemonte mi ha accolto magnificamente qualche anno fa e, visto che sabato ho un appuntamento musicale a Cava de Tirreni, dopo un evento tenutosi in Puglia e precisamente a Lucera, era mia intenzione salutare il Sindaco Pagano e altre persone di Roccapiemonte con le quali si è creato un bellissimo rapporto” ha dichiarato Rina, sforzandosi di parlare in italiano ed aiutata dall’amico Kōji.

L'incontro

La giovane artista, tra le più quotate pianiste del panorama internazionale, ha promesso di suonare ancora a Roccapiemonte e il Sindaco Pagano ha così dichiarato: “Sarebbe per noi un grande piacere e un onore. Magari cercando di andare oltre la musica, inserendo anche un momento di scambio culturale con i giovani e gli studenti di Roccapiemonte. Inoltre, cercheremo di sviluppare anche l’idea di un gemellaggio con una città giapponese, così da accorciare le distanze e conoscerci meglio”. Rina Takahashi sarà in concerto sabato 13 aprile, dalle ore 19:30, presso l’Abbazia Benedettina della SS. Trinità di Cava de Tirreni, e proporrà “Amore – la musica è un linguaggio d’Amore”. Parteciperà anche l’Orchestra del Liceo De Filippis – Galdi di Cava de Tirreni.