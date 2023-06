Curiosità, inaugurata la statua dedicata a Sándor Márai

Inaugurata, sul lungomare Trieste di Salerno, la statua dedicata al grande scrittore ungherese Sandor Marai. La scultura è stata posizionata - come mostrano le foto di Antonio Capuano - in Piazza 25 Aprile.

La storia

Lo scrittore e giornalista ungherese, la cui popolarità è dovuta al romanzo “Le braci”, a causa delle aspre critiche rivolte al regime comunista che salì al potere in Ungheria dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu costretto ad abbandonare il suo paese natio per non essere vittima delle persecuzioni comuniste del 1948. Dopo essere stato esule in Svizzera, a Napoli e negli Stati Uniti, insieme alla moglie decise di ritornare in Italia stabilendosi a Salerno a partire dal 1968. Vi rimase fino al 1980.