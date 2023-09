Sport Open Day: a Marina di Eboli una due giorni dedicata allo sport

È iniziato, a Marina di Eboli, lo Sport Open Day (Life your Game), le giornate all’insegna dello sport sano e delle buone pratiche di educazione sportiva si terranno fino a domenica 1 ottobre presso lo stabilimento balneare Bagno Trentotto.

Tra i tanti sport in vetrina non poteva mancare la bicicletta grazie al sodalizio in loco della Rampikevoli Mtb che farà mostra di sé e della propria attività agli occhi del pubblico e dei neofiti della bici.

Le altre discipline

Lo Sport Open Day spalanca le porte anche alle altre discipline sportive come vela, basket, nuoto grazie a Daniele Sgroia e ad Emiliano Mazzariello che sono gli ideatori di questa rassegna e proprietari di Bagno Trentotto che si apprestano ad accogliere tanta gente curiosa di ammirare tutto il bello che offrono le varie associazioni sportive della città di Eboli e di quelle limitrofe.

Il commento

"Siamo partner di Sport Open Day da ben otto anni e curiamo in prima linea il settore delle biciclette. Per l'occasione abbiamo coinvolto Ramoon rampe, negozio specializzato in rampe da salto e altre attrezzature per MTB. Abbiamo allestito un percorso baby, un altro percorso strava Challenge di circa 1 chilometro all’interno della pineta e poi un tracciato di gara eliminator tra il lido e la pineta dove transita il percorso strava Challenge. Da parte di tutta la Rampikevoli Mtb un sentito ringraziamento a Daniele Sgroia e ad Emiliano Mazzariello": ha spiegato Michele Senatore, presidente della Rampikevoli Mtb.