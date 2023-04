Eboli, l'iniziativa del Comune: sterilizzazione gratis per 100 cani

Emanato un avviso pubblico rivolto ai veterinari e ai padroni di cani da compagnia residenti a Eboli. All'avviso si potrà rispondere entro il 15 maggio compilando il modulo allegato allo stesso. I medici veterinari potranno fornire la loro disponibilità mentre i padroni potranno prenotare l’operazione, che sarà gratuita. Potranno essere sottoposti all’intervento solo i cani iscritti all’anagrafe canina e dotati di microchip.

Il progetto

Le operazioni, come fanno sapere da Palazzo di Città, saranno finanziate tramite la Regione Campania al cui bando il Comune di Eboli presenterà il piano per un numero massimo di cento cani. "Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per mitigare il fenomeno del randagismo. – sottolinea l'assessore La Brocca - L'iniziativa mira a ridurre sensibilmente il numero degli animali vaganti, a contrastare il randagismo canino, a promuovere il possesso responsabile, a diminuire le spese relative alla gestione del fenomeno del randagismo a carico dell'Amministrazione Comunale, a creare una coscienza sociale per migliorare il rapporto uomo/cane, a controllare l'igiene urbana. Questa è un’opportunità straordinaria per i cittadini, per sterilizzare gratuitamente i propri cani. Colgo l’occasione anche per ringraziare i numerosi volontari quotidianamente impegnati sul territorio con cui auspichiamo una sempre maggiore e proficua collaborazione".