Taekwondo, le atlate salernitane Preziosi e Zaiyrova medaglia d'oro ai campionati regionali

Lo scorso 9 e 10 Dicembre si sono svolti i Campionati Regionali di Taekwondo organizzati dal Comitati Regionale Campania della Fita (Federazione Italiana Taekwondo) e ancora una volta gli atleti della Asd Scuola Taekwondo Salerno hanno messo in campo tutto il loro valore tecnico e tattico. Su tutti svettano Claudia Preziosi e Amina Zaiyrova, che si sono imposte con netto margine su tutte le loro avversarie conquistando una splendida Medaglia d’Oro e portando a Salerno il titolo di Campionesse Regionali nelle rispettive categorie di peso.

Risultati importanti

Con questo risultato si è concluso nel migliore dei modi il 2023 per il Team di Taekwondo di Salerno dei Maestri Francesco Rocciola e Lucio e Raffeale Ceruso, soprattutto in prospettiva dele prossime competizioni agonistiche in programma ad inizio 2024, per il quali tutti gli atleti ed i tecnici della Asd Scuola Taekwondo Salerno sono già a lavoro nelle loro sedi di allenamento presso le palestre del Dlf Salerno e dell’ Istituto Comprensivo “Matteo Mari” di Salerno.



Foto di Enzo Candela