Curiosità, De Luca inaugura la targa in ricordo di Giovanni Ugatti

Si terrà l'11 giugno alle ore 18, presso il Pattinodromo Comunale “Tullio d’Aragona” in via Lungomare Tafuri, l'inaugurazione di una targa in ricordo di Giovanni Ugatti, atleta, dirigente sportivo e imprenditore che, animato dal suo amore per lo sport, ha lasciato il segno nella città di Salerno.

A quattro anni dalla sua scomparsa, il Sindaco Vincenzo Napoli, attraverso la spinta propositiva del consigliere Arturo Iannelli, ha voluto con questa targa ricordare l’operato di un uomo che si è sempre prodigato per la diffusione della pratica sportiva in particolare fra i giovani sostenendo, quale massimo dirigente Coni Provinciale prima e Regionale poi, l’amministrazione comunale nell’edificazione di strutture sportive e campetti di quartiere. Per questo per accogliere la targa commemorativa è stato scelto il Pattinodromo, luogo in cui Giovanni Ugatti, amava far svolgere tutte le cerimonie di premiazione di giovani atleti delle varie discipline sportive.

I presenti

Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il presidente della Commissione sport Rino Avella, il presidente della Commissione Ambiente e Cultura Arturo Iannelli e le tre figlie di Giovanni Ugatti, Gabriella, Maria Bruna e Cinzia. Scoprirà la targa il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.