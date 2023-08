Taylor Swift e le sue origini cilentane: la storia del trisnonno partito in cerca di fortuna

Taylor Swift ha origini Cilentane. La conferma arriva dal libro scritto dal giudice della Corte Suprema del New Hampshire Charles Douglas ed intitolato "Philadelphia's king of Little Italy".

La storia

L'autore, grazie alla collaborazione in loco dell'editore e storico Giuseppe Galzerano, ha scoperto che il trisnonno della cantante era di Castelnuovo Cilento, paese dal quale partì nel 1876 in cerca di fortuna verso gli Stati Uniti d'America. La notizia ha fatto il giro del web e la popstar, confidandosi con l'autore del libro, ha dichiarato di voler conoscere da vicino le sue radici. Si dà il caso che nell'estate 2024 sia in programma una tappa italiana del suo tour mondiale. In quell'occasione visiterà il paese cilentano da cui partì il suo trisavolo?