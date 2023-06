Noemi e la sua tesina sulla Salernitana: la storia di una passione

La sua passione è la Salernitana. Quando c'è una partita dei granata, che sia allo stadio o davanti alla tv, lei non fa mancare mai suo supporto. Così, quando Noemi Ferraioli, tredicenne di San Gregorio Magno, ha dovuto scegliere il tema su cui basare la sua tesina per l'esame di terza media non ha avuto alcuna esitazione: la storia della Salernitana.

La tesina

Partendo dal periodo storico in cui è nata la Salernitana, anno 1919, Noemi ha creato tutti i collegamenti con le materie. In storia, per dirne una, ha parlato della prima guerra mondiale. Un lavoro a tinte granata che le ha fruttato un grande risultato finale e che ha reso orgogliosi anche i suoi genitori, che di lei apprezzano il suo animo autonomo e la sua grande determinazione quando c'è un obiettivo da raggiungere. "La Salernitana - racconta la mamma Antonella -è una delle sue gioie più grandi. Quando gioca può succedere qualsiasi cosa, ma lei deve vederla". Da calciatrice, il sogno di Noemi è quello di giocare nella Salernitana Femminile. E chissà che prima poi questo sogno non diventi realtà.