“Fiori di ghiaccio”: il primo romanzo della giornalista salernitana Viviana De Vita

Riflettere sul diritto alla vita ed affrontare, con delicatezza, tutte le sfaccettature dell’universo dei nascituri. Sono queste le due direttrici fondamentali di "Fiori di ghiaccio" (Edizioni Dialoghi), il primo romanzo della giornalista salernitana Viviana De Vita, che sarà presentato ufficialmente in Provincia il 23 giugno alle 17.30.

Il romanzo

Protagonista del romanzo è Livia, una giornalista che lavora come redattrice in un quotidiano locale e vuole un figlio. Il suo desiderio si alimenta di illusioni per ogni banale ritardo ma è irrealizzabile naturalmente: Livia è sterile a causa della chiusura di entrambe le tube. Sarà Cristina, sua ginecologa e migliore amica sin dai tempi del liceo, a indicarle l’unica strada che lei non vorrebbe percorrere, quella della fecondazione assistita. Un percorso difficile che metterà Livia e suo marito Iacopo di fronte a una realtà a loro sconosciuta, quella del limbo eterno degli embrioni congelati. Livia è divorata da dubbi etici e da paure soprattutto quando, inaspettati eventi, scombussoleranno la sua vita capovolgendone tutti gli equilibri. Tanti gli interrogativi che emergono dalla lettura del romanzo: quanto è difficile ricorrere alla scienza per inseguire il sogno di diventare genitori anche quando la natura dice di no? Perché nelle strutture pubbliche quasi tutti i medici sono obiettori e sottraggono alla donna un diritto che per legge le è garantito? Perché molte donne, appena diventano madri, perdono il lavoro?