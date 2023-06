Consulta dello Sport, tra i membri De Chiara

Nota- Questo comunicato รจ stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non รจ pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il giorno 7 Giugno 2023, l'avv. De Chiara è stato convocato alla riunione tenutasi al palazzo della ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ผ. I dibattimenti si sono svolti nella sala Marcello Torre all'interno della quale sono attualmente esposti 4 dipinti del ๐— ° ๐—”๐—น๐—ณ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ผ ๐—š๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ donati dagli eredi Grassi alla ๐—ฃ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ. La riunione è stata presieduta da ๐™‚๐™ž๐™ค๐™ซ๐™–๐™ฃ๐™ฃ๐™ž ๐™‚๐™ช๐™ฏ๐™ฏ๐™ค ๐™‘๐™ž๐™˜๐™š ๐™‹๐™ง๐™š๐™จ๐™ž๐™™๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š ๐™š ๐˜พ๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™ž๐™œ๐™ก๐™ž๐™š๐™ง๐™š ๐™‹๐™ง๐™ค๐™ซ๐™ž๐™ฃ๐™˜๐™ž๐™–๐™ก๐™š ๐˜ฟ๐™š๐™ก๐™š๐™œ๐™–๐™ฉ๐™ค ๐™–๐™ก๐™ก๐™ค ๐™Ž๐™ฅ๐™ค๐™ง๐™ฉ ๐™š ๐™‹๐™ค๐™ก๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™˜๐™๐™š ๐™‚๐™ž๐™ค๐™ซ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™ก๐™ž. Il M° De Chiara, direttore tecnico della ๐—”๐—ฆ๐—— ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฎ ๐—›๐—”๐—ž ๐—™๐—จ ๐—๐—ข๐—ช ๐—ž๐˜‚๐—ป๐—ด ๐—™๐˜‚, dopo aver accettato l'incarico di Membro della Consulta dello Sport, ha evidenziato le diverse problematiche sul territorio relative al mondo sportivo sottoponendo il tutto a dibattimento. Inoltre, dai convenuti, sono state avanzate diverse proposte per incentivare questo settore con il sostegno della Provincia di Salerno e la collaborazione della diverse istituzioni. “Risulta fondamentale – commenta l'avv. De Chiara – sensibilizzare le istituzioni a divulgare i sani valori sportivi partendo, in primis, da un adeguato sistema di impianti sul territorio per lo svolgimento delle attività motorie ed a seguire con iniziative promozionali mirate all'avvicinamento dei giovani allo sport. Come membro della Consulta Provinciale dello Sport di Salerno, mi impegnerò a perseguire questi obbiettivi”. Nella foto, il M° De Chiara nella sala Marcello Torre del palazzo della Provincia di Salerno.