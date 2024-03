A Salerno arriva come neve di Adriano Bolognino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Körper - Centro Nazionale di Produzione della Danza propone numerose performance in Italia e all’estero portando avanti processi di ricerca sul linguaggio coreografico e sperimentazione artistica. La circuitazione del mese di marzo si apre con Come neve, performance del coreografo napoletano Adriano Bolognino che sarà in scena al Teatro Nuovo di Napoli il 19 marzo alle 21:30, nell’ambito del Network Anticorpi XL, e il 20 marzo al Teatro Pasolini di Salerno alle 20:00. Come neve di Adriano Bolognino parte dall’immagine della neve osservata dagli occhi di un bambino e prosegue verso il ricordo e il senso di benessere, protezione e comunità che ne scaturisce; prima di iniziare a lavorare con i corpi delle danzatrici (Rosaria Di Maro e Noemi Caricchia), crea un ambiente che rispecchi già l’idea della creazione, a cominciare dai loro abiti. Viene dunque coinvolto “Il club dell’uncinetto”, un gruppo di donne che, durante la pandemia, si è ritrovato per reinventarsi, riscoprendo un’arte e trasformandola in un nuovo lavoro. Intrecciando questi elementi, lo spettatore viene invaso da una nevicata improvvisa di corpi in movimento, fermo in una serena contemplazione. Bolognino compone una coreografia come fosse uncinetto: una trama intricata eppure elegante, un intreccio consapevole che genera nuove forme. Costruire, cucire, ricucire, reinventare. PRENOTAZIONI COME NEVE - ADRIANO BOLOGNINO Martedì 19 marzo, ore 21:30 Teatro Nuovo | Napoli Mercoledì 20 marzo, ore 20:00 Teatro Pasolini | Salerno INFORMAZIONI 081.245.74.15/335.70.46.743 info@korper.it - www.korper.it