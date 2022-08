Rai 1, la Santa Messa della domenica in diretta da Teggiano

Il pellegrinaggio è al centro della puntata di “A Sua Immagine”, in onda domenica 7 agosto alle 10.30 su Rai 1. Obiettivo, in particolare, sul pellegrinaggio in Terra Santa che dopo due anni di pandemia è tornata a essere crocevia di fedeli e turisti. Don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, va alla scoperta dei principali luoghi della terra di Gesù: la Basilica della Natività a Betlemme, il deserto di Giuda, il Santo Sepolcro a Gerusalemme e tanto altro. In studio con Lorena Bianchetti don Giovanni Biallo, guida e assistente dell’Opera romana pellegrinaggi e due fedeli che hanno visitato la Terra Santa.

La Messa da Teggiano

In collegamento via skype da Gerusalemme Padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passa alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale Santa Maria Maggiore e San Michele Arcangelo a Teggiano, per la regia di Michele Totaro e il commento di Elena Bolasco. Alle 12, come ogni domenica, la linea andrà all’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.