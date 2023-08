Abbandono animali, il Codacons: "Bene l'attività di contrasto, ma non basta"

Il Codacons fa un plauso al Ministero per l’attività di contrasto "e a Salvini per il proposito di inasprire le pene contro i responsabili dell’abbandono di animali". Secondo l'associazione, però, tutto ciò non basta.

La nota

"Se nei primi sei mesi del 2023 sono 242 le persone denunciate all'autorità giudiziaria per l'abbandono di animali domestici - scrive il Codacons - altre migliaia di casi nascosti raccontano infatti la vastità di un fenomeno che finora è rimasto sottotraccia, ma che adesso finalmente comincia a venire alla luce. In base ai dati della Lav, si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. Veri e propri reati che vanno combattuti e denunciati, allo scopo di fermare questa strage estiva che si ripete ogni estate nel nostro Paese". L'associazione, a tal proposito, ricorda che vi è un sito dedicato (www.assofido.it), il numero Whatsapp 0695550273 e l’indirizzo mail contatti@assofido.it ai quali segnalare casi di violenza o abbandono nei confronti di cani, gatti o altri animali, con la possibilità di inviare anche foto e video e altri elementi utili a individuare i responsabili dei reati. I responsabili dei reati segnalati all’associazione saranno denunciati alle procure competenti, ai fini dell’azione penale del caso.