Accademia del Cilento: inaugurata la sede operativa di Sapri

È stata inaugurata a Sapri, alla presenza delle massime autorità civili e religiose, con in testa il sindaco Antonio Gentile, la sede operativa di Accademia del Cilento, la società cooperativa che si occupa di divulgare la cultura attraverso l’arte in tutte le sue declinazioni, con corsi e laboratori rivolti in maniera particolare ai più giovani, e di salvaguardare il patrimonio storico ed artistico, anche quello lontano dai cosiddetti grandi attrattori, collaborando con enti, università, istituzioni scolastiche ed associazioni.

L'inaugurazione

Dopo il battesimo della nuova sede situata in pieno centro, con la benedizione del parroco don Raffaele Brusco, la sala principale è stata dedicata al professor Antonio Freda, non solo docente di Storia dell’Arte alle scuole medie ma educatore e formatore di intere generazioni di studenti.

Gli interventi sono stati a cura del presidente di Accademia del Cilento, Cesare Siboni, della vicepresidente di Adc Lucia Cariello, di Gisella Forte, tour operator e membro dello staff di Adc, di Antonio Pisani, vicepresidente di Confesercenti territoriale Sapri-Golfo di Policastro e del dottor Gustavo De Felice, che ha permesso l’apertura di questa nuova sede.

Per l’occasione Accademia ha presentato i corsi di giornalismo culturale e narrativo, il cui insegnante sarà Vito Sansone, e di archeologia del territorio curato da Lucia Cariello ed i laboratori di pittura accademica con Cesare Siboni, pelletteria artigianale la cui insegnante sarà Livia Cavalieri e disegno creativo nel racconto illustrato a cura di Paco Desiato.