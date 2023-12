E’ in programma per giovedì 7 dicembre, alle 17.30, in Piazza Portanova a Salerno l'accensione del maxi albero di Natale.

L'evento

Lo spettacolare simbolo delle feste renderà ancora più magica l'atmosfera della città delle Luci d'Artista, l'evento organizzato dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania.