Il piccolo Matteo sogna di festeggiare il compleanno insieme ai suoi idoli Granata: desiderio avverato

Era diventato virale, raggiungendo oltre 13mila like, l'appello social del piccolo Matteo che, per il suo compleanno, aveva chiesto come regalo le maglie di Candreva e Bonazzoli. Detto fatto: l'acchiappavip Francesco Caterina si è mobilitato per esaudire il sogno del piccolo tifoso, organizzando l'incontro con i due calciatori Granata per rendere speciale la sua festa.

"Il piccolo tifoso Matteo, per il momento, ha incontrato i suoi idoli. Per la maglietta deve solo pazientare, ma arriverà", ha assicurato l'Acchiappavip.