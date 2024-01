Curiosità, l'acchiappavip "cattura" in foto Zanoli e Basic

I nuovi arrivi in casa granata non sono sfuggiti alla lente d'ingrandimento di Francesco Caterina, l'acchiappavip salernitano che ha posato per una foto in compagnia del terzino Zanoli, proveniente in prestito dal Napoli, e del centrocampista croato Basic, ceduto dalla Lazio a titolo temporaneo alla Salernitana

"Ancora due acquisti per il Sabatini bis, a mio dire due ottimi calciatori: quello che serve in questo momento è stare uniti. Ed è proprio quello che sto verificando giornaliermente alle sedute di allenamento. Da subito anche gli ultimi arrivati sì sono aggregati bene", ha osservato l'acchiappavip.