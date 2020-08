Acciaroli, rilasciate in mare undici piccole tartarughe Caretta Caretta

Sono stati rilasciati in mare oggi undici piccole tartarughe Caretta Caretta nate nel porto di Acciaroli (Pollica). Al fianco dei volontari che prestano assistenza alle schiuse, ai nidi, e ai recuperi delle tartarughe ferite, in collaborazione con il Centro Ricerche Tartarughe Marine di Portici, gli uomini dell’Ufficio locale marittimo di Acciaroli, in particolare all'equipaggio del GC B72 che ha fornito loro supporto logistico. Così 6 delle 28 schiuse attese per quest' anno si sono concluse, mentre altre 4 sono in corso.

La curiosità

Intanto, è cominciata con ben tre giorni di anticipo la schiusa al nido dell'Hotel Saline a Palinuro. Quarantadue piccole hanno raggiunto il mare non senza qualche inconveniente. Purtroppo la folla riversatasi in spiaggia per assistere all'evento non è stata collaborativa ed è stato necessario allertare il sindaco che ha inviato in supporto la Protezione Civile. “Ci dispiace molto per le persone civili (la maggior parte) che non hanno potuto assistere alla liberazione in mare dei piccoli, in serenità, a causa dei pochi egoisti ed irrispettosi delle regole” fanno sapere i volontari.