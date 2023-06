Salerno e Genova più vicine: firmato l' "Accordo di Amicizia" al Comune

Questa mattina, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, è stato siglato un “Accordo di Amicizia” tra le città di Salerno e Genova. Il patto, che nasce da un legame storico, culturale e di tradizione tra le due comunità, entrambe a vocazione marittima, è finalizzato alla promozione turistico-culturale dei territori, alla creazione di scambi di esperienze e progettualità tra i due enti, associazioni, istituzioni scolastiche e all'organizzazione di eventi sportivi e di integrazione sociale.

I partecipanti

All'incontro hanno preso parte, per il Comune di Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli, la vicesindaca e assessora alle pari opportunità Paky Memoli e l'assessore al turismo e alle attività produttive Alessandro Ferrara e, per il Comune di Genova, l'assessore al commercio, artigianato, pro loco e tradizioni cittadine Paola Bordilli, ed il pittore Bruno Giustiniani. A promuovere l'iniziativa, per il Comune salernitano, gli assessori Memoli e Ferrara. Soddisfatto l’assessore genovese Bordilli: "Siamo veramente contenti oggi per aver siglato questo patto, che si fonda sulle celebrazioni in essere fra i nostri concittadini. Un modo, piace ricordare, quanto Genova con Salerno siano fortemente legate anche da delle caratterizzazioni comuni come il mare, il porto, il turismo, ma anche soprattutto un modo per fare comunità fra le nostre comunità".