"Il giro di Acerno on the bike": grande successo per l'iniziativa

Grande successo per Il giro di Acerno on the bike, l'iniziativa realizzata dalla Parrocchia di Acerno che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra bambini giovani e madri di famiglia.

L'iniziativa

Il motto era divertirsi e godere la bellezza di Acerno, un posto meraviglioso ricco di una vegetazione straordinaria e incantevole. Durante la manifestazione ha dominato la gioia di stare insieme ai propri figli facendo qualcosa di semplice ma che certamente rimarrà nel cuore dei loro figlioli. Nelle strade si udivano come non mai la gioia dei partecipanti e dei collaboratori parrocchiali che si sono prodigati per la riuscita della manifestazione, coinvolgendo anche i giovani Trail park Acerno dimostrando che la collaborazione dà sempre ottimi frutti.

La manifestazione è stata veramente spettacolare, vedere tante persone divertirsi è stato qualcosa di unico ed eccezionale dimostrando che basta poco per essere felici. Alla fine del giro in bici tutti i partecipanti sono stati premiati e offerto loro un rinfresco: un gesto speciale perché ha fatto capire ad ogni partecipante che la loro presenza era fondamentale ed importante.