Aci Salerno con "M'Illumino di meno": "Spegniamo le luci, ma accendiamo le strisce pedonali"

Aci Salerno aderisce alla campagna di sensibilizzazione “M’illumino di meno” - realizzata da Rai Radio 2 con il programma Caterpillar - spegnendo tutte le luci non necessarie e le insegne, a partire dalle ore 18:00 di oggi 16 febbraio. “L’obiettivo – ha dichiarato il Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi - è quello di sensibilizzare la popolazione salernitana ad adottare comportamenti più responsabili, senza compromettere la sicurezza; per questo cerchiamo di dare indicazioni a tutto il nostro personale, ai nostri collaboratori e ai nostri Soci, affinché adottino comportamenti virtuosi ed ecosostenibili”.

"L'invito che rivolgo a tutti - ha continuato il Presidente Demasi - è quello di spegnere sempre le luci non necessarie, purché ciò non avvenga a discapito della sicurezza sulle strade. Per questo l'ACI chiede ai politici e agli amministratori locali di aumentare l’illuminazione notturna degli attraversamenti pedonali, soprattutto in certe aree periferiche dove la scarsa visibilità mette a rischio la vita di pedoni e utenti vulnerabili. Abbassiamo le luci, dunque, ma accendiamo le strisce pedonali". “Ognuno di noi – ha confermato il Direttore dell’Aci Salerno Giovanni Caturano – può e deve fare la propria parte; anche un piccolo gesto può contribuire a diffondere la cultura del risparmio e della riduzione degli sprechi”. Nella Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, l’Automobile Club Salerno spegnerà le insegne dei propri uffici ACI e SARA in Corso Garibaldi, 100 a Salerno, nonché quelle di 33 Delegazioni Aci, 14 Agenzie Sara Assicurazioni, 10 Centri di Soccorso Stradale Aci Global, 3 autoscuole del Network Aci Ready2go distribuiti su tutto il territorio provinciale di Salerno. Una ulteriore occasione per dimostrare, con atti concreti, il forte impegno sociale dell’Automobile Club Salerno e dei suoi oltre ventimila Soci.