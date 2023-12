Master Show Bacci, chiusura di stagione spettacolare per Aci Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al 1° Master Show Bacci presso il Circuito Internazionale di Napoli in Sarno i driver con licenza Aci Salerno raccolgono un bottino di risultati ottimi. Ferrara vince tra le Bicilindriche, vittoria di Gruppo per Rea e De Angelis tra le Sport & Formula. Podio assoluto per Esposito tra le Turismo e trionfo di Gruppo per Bisogno, Tramontano e Criscuolo, conquistano la Classe Maiorino e Candido.

Non poteva concludersi meglio, con il successo sperato, la stagione 2023 per l’Automobile Club Salerno che ottiene altri eccellenti traguardi anche nel fine-settimana di gara che anticipa lo stop invernale.

Si è tenuto a Sarno, presso il Circuito Internazionale di Napoli, il 1° Ma­ster Show Bac­ci. Nel weekend dal 15 al 17 dicembre, la pista campana come da tradizione chiude la propria stagione corse nella modalità autodromo con competizioni agonistiche che hanno compreso vetture Bicilindriche e delle classi Turismo e Sport & Formula. Anche in questa occasione i piloti con licenza sportiva e tessera rilasciata da ACI Salerno si sono distinti per velocità, grinta e determinazione.

Circa 30 i piloti con licenza dell’ACI Salernitano che hanno preso parte alla gara campana dimostrando ancora una volta grandi capacità competitive e maturità sportiva.

A Sarno nella categoria Bicilindriche una splendida tripletta è regalata dagli esperti driver ACI Salerno con Francesco Ferrara in testa su Fiat 500, seguito da Silvestro Fusco su vettura gemella e Stefano Cioffi su Fiat 127.

Grande spettacolo anche tra le vetture Sport & Formula tra le quali i piloti con licenza sportiva rilasciata dall’Ente salernitano di Via Vicinanza hanno offerto un’atmosfera carica di sano agonismo ed eccellenza su pista. Un bottino ricchissimo quello di Cosimo Rea che su Ligier J5 51 - Honda conquista un grandioso 4° posto nella classifica assoluta, vincendo in maniera straordinaria il Gruppo CN e la Classe CN 2000. Ancora tra i numeri alti della classifica generale delle Sport & Formula Carlo De Angelis che segue il “collega salernitano” nella 5^ piazza assoluta, aggiudicandosi splendidamente il Gruppo E2 SS al volante della Formula 4. A seguire, al 6° posto assoluto e al 2° di Gruppo E2 SS un altro brillante driver con licenza ACI Salerno, Antonino Lucibello che, al volante della Wolf Thunder Aprilia, si rende protagonista di un’altra grande performance a Sarno.

Non passa inosservato tra le Sport & Formula un altro grande professionista nel settore Motorsport, è l’esperto Rosario Iaquinta che ottiene al volante di Osella PA 21 - Honda l’8° posto in classifica assoluta a cui accompagna un formidabile 2° posto in Gruppo CN. Alla 17^ e 18^ piazza della classifica assoluta ancora due piloti “salernitani” che esaltano l’Ente di Vicinanza grazie alle loro performance presso il Circuito Internazionale di Napoli. Rispettivamente Cataldo Esposito che su Radikal Sr4 Suzuki si posiziona sul 3° gradino del podio nella Classe E2 SC 1400 e Pasquale Coppola che, al volante di una Formula 4, ottiene il 2° posto nella Classe E2 SS 1400.

Ottimi i risultati ottenuti dai driver con licenza sportiva Automobile Club Salerno anche nella categoria Turismo. Si impone sul podio assoluto uno straordinario Michele Esposito che su Polini 08 Suzuki vince anche nella E2 SH 1400. Immediatamente ai piedi del podio della classifica generale, raggiunge il suo ennesimo traguardo grandioso il sempre veloce ed impeccabile Giordano Pietro Belfiore che, al volante di una dinamica Ferrari 488 Challenge, conquista il 2° gradino di Gruppo e Classe in GT GT Supercup. Sempre in top ten della classifica generale, protagonista di un'eccezionale assolo di Classe GT Cup, un 6° magnifico posto per Carlo Rumolo su Porsche 911 GT3 Cup. Regala un’altra splendida conferma, vincendo il Gruppo RS 1.6 Plus, l’esperto driver Marcello Bisogno che su Peugeot 106 S16 si posiziona anche alla 12^ piazza di una classifica generale ricca di veloci e forti professionisti.

13° posto assoluto per il pilota dell’Autosport Sorrento Racing Antonio Ilardo che riesce ad ottenere un esaltante 3° posto nella Classe E2 SH 1400. 14° assoluto e 4° nella Classe RS Turbo Supercup 2 è Francesco Urti a bordo di Hyundai I 30N.

Segue nella corposa classifica generale delle vetture Turismo al 1° Master Show Bacci un altro prestante driver dell’ACI Salerno, è Alfonso Maiorino che su Renault 5 GT Turbo ottiene la vittoria nella Classe E1 1.6 Turbo e il 3° gradino del podio nel Gruppo E1 ITA, accompagnati dal 15° assoluto. 17° in classifica generale e 2° tra le TMC è Antonio Scorza che raccoglie un feedback più che positivo al volante della Mini JCW Evo. Ancora su Renault 5 GT Turbo conquista il Gruppo SS e la Classe S7 Alfonso Tramontano che esalta l’ACI salernitano con una prestazione non indifferente che gli permette di ottenere anche la 19^ piazza nella classifica generale.

Tra le TMC, al volante di Seat Leon Cupra ST, è Vincenzo Ferrigno che regala importanti emozioni con il 3° posto di Gruppo e Classe e la 24^ posizione assoluta. Continua lo show di ottimi risultati anche con Antonio Lauro che su Renault 5 GT Turbo conquista la 26^ piazza assoluta e s’impone sul 2° gradino delle SS. 3° gradino del podio tra le E1 1.6 Turbo è un sempre preciso Giovanni Leo che onora anche la sfida campana al volante di Renault 5 GT Turbo con la quale ottiene anche la 27^ posizione assoluta. Trionfa fra le N Luigi Criscuolo che, autore di una performance spettacolare, porta la Peugeot 106 S16 al 29° posto assoluto. Un altro bottino di successi per la grande conferma di questa stagione 2023 Giulia Candido che si distingue anche in questa gara campana ottenendo la vittoria in Classe N 1400 al volante di Peugeot 106 Rallye, con la quale si posiziona al 41° posto assoluto.

E anche tra le Racing Start, sempre nella categoria Turismo al Circuito Internazionale di Napoli, non passano inosservate le performance agonistiche dei driver con licenza sportiva e Tessera Aci Salerno. Rispettivamente al 47° e 48° posto assoluto sono Cristian Pironti, su Peugeot 106 S16 con la quale ottiene il 4° posto tra le RS 1.6, e Graziano Giordano al volante di Peugeot 308 GTI che gli fa ottenere il 3° posto tra le RSTB 1.6 Plus. 52° assoluto è Gennaro Pironti che a bordo di Rover 216 si distingue tra E1 Italia ottenendo il 2° gradino nella Classe E1 2000. Infine, rispettivamente 54° e 55° nella classifica assoluta e 7° e 8° tra le RS 1.6 sono Gaetano Giordano su Citroen Saxo VTS e Luca Mase su Peugeot 106 che portano al traguardo una gara molto interessante.

Il weekend di gara al Circuito Internazionale di Napoli in Sarno per il 1° Master Show Bacci è stata anche l’occasione per una cordiale visita del Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi e del Direttore Giovanni Caturano ai proprietari della pista Giuseppe e Rosario Sorrentino. La consegna di una targa ricordo ha suggellato questo momento di sport e di amicizia.

Da ultimo, una piacevole occasione per festeggiare i 50 anni di Pietro Belfiore Giordano campione di Tramonti (SA) che ha corso, nei suoi tanti anni di carriera, con 50 diverse vetture da gara.