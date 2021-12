Aci Salerno, è tempo di premi: tutti i protagonisti

E’ stata una bella festa dello sport quella celebrata presso l'Automobile Club Salerno, in presenza, ma con le ristrettezze previste dalle vigenti normative anti Covid. Come previsto dal Aci Sport per l'emergenza sanitaria, i premi nazionali della stagione 2020 non sono stati consegnati in una cerimonia nazionale, ma presso gli Automobile Club di appartenenza dei piloti che si sono aggiudicati gli importanti titoli.

La serata

A fare gli onori di casa il Presidente dell’Automobile Club Salerno Ing. Vincenzo Demasi che ha organizzato la cerimonia con la consueta collaborazione del Direttore ACI Giovanni Caturano e del Fiduciario Sportivo Antonio Milo. Per la stagione 2020 il giovane e bravo Domenico Murino è stato premiato quale Campione Italiano Formula Challenge Under 23, vinto con la Peugeot 106, la tenace Giulia Candido con la vittoria della classifica in rosa, anche lei sulla 106 francese del Leone, è Campionessa Italiana; la Scuderia Tramonti Corse ha vinto il Trofeo Nazionale riservato ai sodalizi, sempre in Formula Challenge. Per la Velocità Montagna Angelo Marino ha ritirato il Premio di Campione Italiano Gruppo Racing Start RSTB, vetture sovralimentate, vinto al volante della MINI, con cui si è aggiudicato anche il Gruppo Racing Start nella serie cadetta, Trofeo Italiano Velocità Montagna; sempre nella massima serie CIVM il Trofeo Prod S, le auto di meno recente costruzione, se lo è aggiudicato Raffele Lo Schiavo, vincitore su Citroen Saxo anche del TIVM Sud di Prod S; Sempre in TIVM Sud Coppa di Classe 2000 del Gruppo Racing Start per Francesco Paolo Cicalese, vinto su Honda Civic; TIVM Sud Gruppo GT classe Gt Cup, categoria riservata alle super car, per Gabriele Mauro su Porsche 911. Successi per ACI Salerno anche nel Karting con il successo nel Campionato Regionale ACI Karting 7^ Zona in KZN Over per Leonardo Cucciarelli, mentre Francesco D’Auria ha vinto il Campionato Regionale ACI Karting 7^ Zona 125 Amatoriale. La consegna in presenza dei premi, anche se riservata ai soli vincitori, è stata da tutti interpretata come favorevole auspicio ad un prossimo ritorno verso la desiderata normalità. Una bella occasione per avere i vincitori dei titoli sportivi nazionali presso la sede dell'Automobile Club Salerno, con l'augurio che i loro successi continuino anche per i prossimi anni.