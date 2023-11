Aci Salerno: cerimonia di consegna dei Volanti d’oro e d’Argento e riconoscimento ai Pionieri del volante

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Presidente dell’Automobile Club Salerno – Vincenzo Demasi - ha il piacere di comunicare ai Soci che all’inizio del 2024 saranno consegnati i Volanti d’oro e d’argento ai Soci rispettivamente con 50 e 40 anni di patente e i riconoscimenti ai Pionieri del Volante, con più di sessant’anni di patente. I Soci dell'Automobile Club Salerno che hanno conseguito la patente di guida almeno 50 anni fa (max anno 1973) possono presentare richiesta per l'assegnazione del " Volante d'oro ", mentre i Soci che l'hanno conseguita da almeno 40 anni (max anno 1983) possono presentare richiesta per l'assegnazione del " Volante d'argento ". Possono invece presentare richiesta per il riconoscimento di “Pioniere del Volante " i Soci che hanno conseguito la patente da almeno 60 anni. Ogni singolo riconoscimento può essere ottenuto una sola volta.

I moduli di partecipazione sono disponibili sul sito www.salerno.aci.it o possono essere ritirati presso la sede dell'Automobile Club Salerno in via G. Vicinanza, 11 angolo Corso Garibaldi, 100 a Salerno o presso le Delegazioni ACI in provincia di Salerno, le Agenzie Sara Assicurazioni e i Centri Delegati Soccorso Stradale Aci Global, le autoscuole Aci Ready2go. Le domande di assegnazione dei Volanti potranno essere consegnate presso gli stessi punti o trasmesse via e-mail alla casella di posta elettronica segreteria@salerno.aci.it . Successivamente saranno comunicati agli interessati il luogo, le date e l'orario di svolgimento della manifestazione di consegna dei Volanti e dei riconoscimenti . Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dell'Automobile Club Salerno al numero 089 232339 o via email all'indirizzo segreteria@salerno.aci.it