Automobilismo: i piloti ACI Sport Salerno ancora protagonisti

Continuano ad arrivare brillanti risultati sportivi per l'Automobile Clube Salerno anche dalla prova tricolore del Challenge Valpolcevera, il 2° dei 5 round di Campionato italiano di Formula Challenge che si è disputato sulla pista pavese di Castelletto di Branduzzo dove Antonino Fattorusso è arrivato al primo gradino del podio nel gruppo N vincendo il duello al volante della Peugeot 106 per circa 4 secondi sul diretto rivale Bertoli.

Gli altri risultati

All'insegna dei piloti con licenza sportiva ACI Salerno, per le Bicilindriche ha vinto l'esperto campione della Costiera Amalfitana Pietro Giordano, imponendo il suo ritmo nella combattuta categoria dove sul 3° gradino del podio è salito Antonino Fiordilino, entrambi su Fiat 500.

Esperienza tricolore per la giovane Giulia Candido che con due manche all'attivo al volante della Peugeot 106 ha completato la top five della classifica femminile e rimane in corsa per il tricolore dame che si giocherà nelle ultime tre prove, la prima delle quali sarà domenica prossima, 22 novembre in casa a Sarno, mentre le ultime due in Puglia il 27 novembre ed il 13 dicem