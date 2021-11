Automobilismo: i piloti "Aci Salerno" trionfano sul circuito di Sarno

Grandi risultati per i piloti Soci Aci dell'Automobile Club di Salerno che hanno nuovamente dimostrato un potenziale straordinario in gara. A Sarno, durante la sfida dello scorso week-end dal 21 al 22 novembre sul Circuito Internazionale di Napoli, Domenico Murino vince la categoria U23, vittoria di classe per Cristian Pironti e Paola Cuomo. Primo posto per Rosario Iaquinta nella classifica assoluta turismo e altri grandi successi per i driver Aci Salerno.

Bagaglio ricco di vittorie per i piloti con tessera e licenza sportiva dell'ACI Salerno in gara a Sarno dove si sono disputati il 15° Trofeo Natale Nappi e la 3^ prova del Campionato Italiano Formula Challenge.

I risultati

Nelle prove di velocità Rosario Iaquinta, continua a dare dimostrazione delle sue qualità vincendo la Classifica Assoluta Turismo, al volante della Porsche 911 GT Cup, seguito al secondo posto dal giovane e brillante Sabatino Di Mare, a bordo della Seat Leon Cup Race con la quale ottiene anche il primo posto nella classe TCR. Nella top-ten della classifica assoluta anche Valerio Magliano che con la Peugeot 106 16v guadagna un preziosissimo 7° posto vincendo nella classe E1 1600. Gara accesissima anche per il poliziotto volante Giovanni Loffredo che, al volante della Peugeot 308 1.6 Turbo, si posiziona al 12° posto in classifica assoluta con una eccezionale vittoria di classe nella RS Turbo Cup 2.

Vittorie di classe nelle varie categorie Turismo per moltissimi dei piloti in gara con licenza sportiva AC Salerno. La giovane e scattante Paola Cuomo vince nella classe S1 con la Fiat 500; primo posto nella classe S4 per Flavio Palladino su Peugeot 106 Rallye e vittoria di classe S5 per Antonio Falcone ancora al volante di una Peugeot 106 Rallye. In vetta alla classifica per le Bicilindriche Gr 5 700, su Fiat 500, il fortissimo pilota Domenico Cuomo, seguito al secondo posto da un altro eccellente pilota Silvestro Fusco.

Massimo D'Onofrio su Renault Clio, vince in classe RS 2.0 mentre sale sul secondo gradino del podio in classe N 1600, con Citroen Saxo Vts, Isidoro Alessio Sabatino, seguito al 5° e al 6° posto rispettivamente da Mario Marsico e Luigi Criscuolo entrambi su Peugeot 106 16vs.

Le vittorie per l'Automobile Club Salerno continuano anche nella Classifica Assoluta Sport e Formula con Antonio Ilardo che scala la vetta e si posiziona al primo posto al volante della Osella Pa 2000- Honda; ottimo 10° posto per il giovane talento Danny Molinaro al volante Wolf Thunder Aprilia. 22° posto per Pietro Belfiore Giordano, seguito da Francesco Celentano e Ciro Riccio rispettivamente in 26a e 29a posizione.

Non si arrestano i successi per i driver dell'Ente di Via Vicinanza, 11 anche nella Formula Challenge. Pietro Belfiore Giordano vince nelle Bicilindriche Gr 5 700 al volante della scattante Fiat 500, seguito da Silvestro Fusco. Vittoria di classe E1 1600 per il giovane U23 Domenico Murino al volante della Peugeot 106 16v. Nella E2SC 1600 il primo posto è di Cataldo Esposito su Radical sr4 – Suzuki. Nella classe N1400 con Peugeot 106 Rallye il primo e il secondo posto sono rispettivamente degli ottimi driver Gennaro Perillo e Giulia Candido. Secondo posto nella N1600 per Luigi Criscuolo al volante della Peugeot 106 16v.

Il giovanissimo Cristian Pironti vince nella classe RS 1.6 su Peugeot 106 16v, seguito al terzo posto dal veterano Giovanni Rea al volante della Citroen Saxo Vts. Nella classe S5, al volante di una Peugeot 106 Rallye si aggiudica il secondo gradino del podio Antonio Falcone.

I punteggi conquistati nel Formula Challenge di domenica scorsa da Cristian Pironti e dalla fresca maggiorenne Giulia Candido consentono ad entrambi di mantenere la testa dei Campionati Under 23 e Femminile mentre Pietro Giordano aggiunge altri punti importanti per la conquista della vetta assoluta del Campionato.