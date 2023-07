Vittorie in corsa: successi in casa e fuori porta per Aci Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Fine-settimana esaltante per Aci Salerno, in casa e fuori porta. Molti piloti presenti al Minislalom Città di Tramonti organizzato dall’Automobile Club Salerno, nel quale Cataldo Esposito e Pietro Giordano Belfiore hanno raggiunto il podio assoluto e diversi altri driver si sono distinti nelle categorie di appartenenza. Al Mugello per il Porsche Carrera Cup ottima la gara di Festante. Di Mare sul podio per le GT Cup PRO AM. Nel Campionato Mini Challenge Marino continua a guadagnare posizioni

Non delude le aspettative la 14° Coppa Città di Tramonti organizzata dall’Automobile Club Salerno in collaborazione con la Tramonti Corse, con il patrocinio del CONI, di ACI Sport, della Provincia di Salerno e del Comune di Tramonti. Lo slalom automobilistico, iscritto al Calendario Sportivo Nazionale ACI Sport 2023, si è svolto nelle giornate dell’ 8 e 9 luglio nel Comune di Tramonti, lungo la provinciale 1 al Km. 10+100 in località Cesarano al Km. 12+250 in località Chiunzi. Come da previsione sono stati moltissimi i piloti con licenza sportiva rilasciata dall’ACI Salerno a prendere parte a questa competizione, ottenendo risultati eccellenti con ben 6 piloti che si sono guadagnati un posto nella top-ten assoluta e altri 28 driver che hanno offerto uno spettacolo straordinario e soddisfacente nelle diverse categorie in cui erano iscritti.

Tre i piloti al Mugello Circuit che, sempre nel weekend dell’8 e 9 luglio, sono scesi in pista in tre diversi Campionati: Gran Turismo, Porsche Carrera Cup e Mini Challenge.

Inoltre, in gara con licenza sportiva rilasciata dall’Ente salernitano presieduto da Vincenzo Demasi anche un pilota alla salita del 24° Giarre -Montesalice-Milo.

Dal Minislalom di Tramonti a regalare importanti traguardi ci pensa Cataldo Esposito che con una performance precisa ed impeccabile al volante della Radical SR4 Suzuki conquista il secondo gradino del podio nella Classifica Assoluta, aggiudicandosi, ancora una volta, il merito di essere uno dei migliori piloti in gara. Alle sue spalle un altro brillante driver che arricchisce il suo bottino di traguardi e vittorie: sul terzo gradino del podio assoluto Pietro Belfiore Giordano. Al voltante della Wolf Thunder motorizzata Aprilia il patron della Tramonti Corse si rende protagonista di una grande sfida. E nella classifica assoluta della slalom campano si distinguono altri brillanti piloti con licenza sportiva e Tessera ACI Salerno. Si guadagna il 4° posto Gaetano Coppola su Radical SR4 Suzuki con la quale ottiene anche la 3^ piazza nel Gruppo E2SC. Al 7° posto non passa inosservata la performance di Giovanni Barbarulo che al volante di Renault Clio Williams ottiene la vittoria nel corposo Gruppo E1ITA. In 8^ posizione, sempre nella Classifica Assoluta, c’è Luigi Padovano della Scuderia Vesuvio, artefice di un’ottima sfida su Renault 5 GTT che gli permette di raggiungere il gradino più alto nel numeroso Gruppo delle SS. Chiude la top-ten dei migliori assoluti un altro driver salernitano: è Fabio Gargiulo della Scuderia Venanzio che si aggiudica la decima piazza su Kart Cross 600 Suzuki con la quale vince il Gruppo VST KC.

A seguire, sia in Classifica Assoluta che di gruppo, un altro brillate driver su vettura gemella: Giuseppe Esposito.

Brillanti le performance tra le Special Slalom al 4° Minislalom Città di Tramonti sul secondo gradino del podio di Gruppo, infatti, sale un impeccabile Valerio Magliano su Renault 5 GTT SS.S7, segue nella classifica di Gruppo Domenico Porpora che su vettura gemella chiude il podio. In quarta piazza è ancora un eccellente pilota con licenza e tessera Automobile Club Salerno a rendersi protagonista di una performance precisa: Mauro Paolillo su Peugeot 106 RallyeSS.S5. In questo corposo Gruppo si distinguono anche le manche di gara di Alfonso Tramontano che Renault 5 GTT SS.S7 si posiziona in 5^ piazza tra le SS. Antonio Lauro conquista invece il settimo posto ancora su Renault 5 GTT SS.S7 e Gaspare Acampora, 8° di Gruppo, ottiene la vittoria nella Classe S2 al volante della Fiat 127. Decimo di Gruppo Alessio Apicella su A 112 SS.S2, seguito in 11^ posizione da Raffaele Cioffi Fiat 126 SS.S1. Chiude questo Gruppo numeroso una delle protagoniste assolute della categoria Dame, Maria Grimaldi, che su Fiat 500 Sport SS.S3 ottiene il 13° posto, seguita da Antonio Falcone 14° su Peugeot 106 SS.S5.

Spettacolo imperdibile allo slalom di Tramonti anche quello offerto dalle vetture Bicilindriche. In questa categoria si distingue, senza dubbio, la performance attenta e precisa di Silvestro Fusco che su su Fiat 500 ottiene la vittoria di Gruppo. Al 4° posto tra le Bicilindriche è, invece, Carlo Ruolo autore di una buona competizione al volante sempre di una Fiat 500, su vetture gemelle seguono rispettivamente al 5°, 6° e 7° posto Pasquale Mantovano, Francesco Ferrara e Raffaele Pepe sempre “targati” ACI Salerno.

Un’altra garanzia arriva da Domenico Murino che, artefice come di suo consueto di performance eccellenti, ottiene la vittoria nel Gruppo N al volante della Peugeot 106. Nello stesso Gruppo resta sempre sul podio, al 3° posto, Giovanni Russo che su Peugeot 106 Gti colleziona un altro importantissimo traguardo. Sale sul secondo gradino del podio nel Gruppo A, invece, un driver autore di una grande performance agonistica su Peugeot 106 S16: Alessandro Fattorusso. Rispettivamente 1° e 2° nel Gruppo RSPlus Pasquale Coppola su VW Golf Gti e Massimo D’Onofrio su Mini Cooper autori entrambi di ottime manche di gara. Nel Gruppo RS, capitanato da Giordano Gaetano su Citroen Saxo, seguono in ordine Luca Mase su Peugeot 106 Rallye Gianluigi De Conte Luigi su Mini Cooper, Cristian Pironti su Peugeot 106 e Giordano Graziano su Mini Cooper Diesel RS. Infine, si distingue nel Gruppo E1ITA Gennaro Pironti che su Rover 206 è artefice di una competizione che gli permette di ottenere il 6° posto.

Uscendo dalla “gara di casa” per l’Automobile Club Salerno arriviamo al Mugello Circuit dove autore di una performance su pista impeccabile è il promettente e sempre più esperto driver Sabatino Di Mare. In gara per il Campionato Gran Turismo ottiene la 7^ posizione in Classifica Generale e sale sul podio tra le GT CUP. In squadra con Demarchi e Patrinicola su Ferrari 488 Challenge Evo, si rende protagonista della Best Lap che gli permette di mantenere il comando della classifica provvisoria della GT Cup PRO-AM.

Ancora al Mugello, dopo l’esordio nella Porsche Mobil1 al Red Bull Ring, Aldo Festante è tornato in Italia per proseguire il suo programma nella Porsche Carrera Cup Italia 2023. Il pilota italo-canadese è salito nuovamente sulla Porsche 992 GT3 in livrea tricolore con la quale dopo aver sfiorato il podio a Vallelunga regala altre splendide soddisfazioni presso il circuito toscano. Due gare di grande livello quelle di Festante presso il Mugello Circuit che gli hanno permesso di collezionare 18 punti in due prestazioni veloci e dalle ottime soddisfazioni. Alcune bagarre hanno alterato l’ottimo risultato raggiunto in Gara 1 che si chiude in 11^ posizione. Eccellente Gara 2, dove, grazie ad ottima tenuta in pista e rimonte eccezionali il pilota italo-canadese conclude il 5^ piazza assoluta.

Restando al Mugello, ulteriori soddisfazioni arrivano da Angelo Marino, il pluri-campione delle gare in salita sta affrontando con determinazione questa nuova ed esaltante esperienza nel Mini Challenge e nel terzo round del campionato monomarca 2023 chiude la gara in 6^ posizione ottenendo altri importantissimi punti.

Infine chiude il gruppo di questo grandioso weekend per ACI Salerno il driver presente al 24° Giarre-Montesalice-Milo, gara valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud. Qui si rende protagonista di un soddisfacente assolo Mauro Gabriele che su Porsche 997 Gt3 Cup esalta il Gruppo GT.

Costante anche l’impegno degli Ufficiali di Gara dell’Automobile Club Salerno, coordinati dall’Associazione “Giacomo Rescigno” sulle gare di casa e in trasferta.