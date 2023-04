Acrobatica aerea: soddisfazioni per la "Mad Factory"

Grandi risultati nell'Acrobatica aerea per la Mad Factory di Pellezzano. Dopo le soddisfazioni dell'anno scorso, con i primi due gradini del podio regionale occupati da Maria Pia Pierro ed Alessandra Denicolo nella specialità tessuti aerei e l'oro nazionale nella categoria dilettanti per Pierro e l'argento nella categoria emergenti per Denicolo, anche quest'anno le atlete della Mad Factory iniziano con il piede giusto.

Il podio nazionale dello scorso anno, inoltre, ha permesso la qualificazione delle due atlete alla Pole & Aerial World Cup durante la quale si sono classificate al quarto ed al sesto posto.

I risultati

Le atlete della Mad Factory iniziano la stagione agonistica confermando il podio regionale dello scorso anno. Alessandra Denicolo e Noemi Pierri, allenate da Veronica Landi, Nicolas Mazzeo e Maria Pia Pierro, hanno vinto, rispettivamente, l'oro nella specialità tessuti aerei e argento nella specialità cerchio aerero, entrambe nella categoria emergenti.