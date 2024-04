Pagani, al via le domande di adesione Terme Forlenza di Contursi Terme

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al via le domande di adesione alle Cure Termali presso le terme Forlenza di Contursi Terme per i cittadini paganesi. Anche quest’anno abbiamo lavorato per fare in modo che ai nostri concittadini sia assicurata qualche settimana di relax e aggregazione quest’estate senza sostenere costi economici onerosi. Il ciclo termale gratuito si terrà dal 15 luglio al 27 luglio 2024 ed è esclusivamente soggetto a prescrizione del medico curante, con eventuale pagamento solo del ticket sanitario da parte del cittadino. Anche il trasporto da e per le terme Forlenza giornaliero è compreso nel servizio.

Per partecipare all’avviso è necessario compilare il modello di domanda scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Pagani oppure ritirarlo presso la portineria comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Le domande di adesione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 30 giugno 2024 via pec all’indirizzo protocollo@comunedipagani.legalmail.it o consegnate amano presso l’Ufficio Protocollo del Comune in piazza D’Arezzo, corredate da:

1. ricetta medica in originale rilasciata dal proprio medico di famiglia

2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

3. copia del tesserino sanitario.

Le Terme di Forlenza sono convenzionate con tutte le ASL. Le prestazioni convenzionate e gratuite per i cittadini sono:

-FANGHI e BAGNI TERAPEUTICI per ARTROSI;

-CURE INALATORIE per OTITE e FARINGITE CRONICA

Inoltre è possibile effettuare presso i loro stabilimenti:

1. Cure inalatorie; Inalazioni e/o aerosol, docce nasali, Insufflazioni endotimpaniche;

2. Idromassaggi;

3. Massoterapia;

4. Fisioterapia.

L’iniziativa prevede il servizio di trasporto gratuito con pullman gran turismo; cure termali gratuite con prescrizione del medico curante; sconto del 50% su eventuali cure a pagamento; assistenza medica gratuita durante l’orario di svolgimento delle cure; visita specialistica gratuita per la patologia oggetto di cura; libero accesso a tutte le aree comuni della struttura come saloni, terrazze, sala tv, giardini, area piscina con solarium.

Relativamente all’erogazione del ciclo di cura, sarà a carico dei partecipanti l’eventuale pagamento del ticket sanitario, come da normativa vigente, che dovrà essere versato direttamente al personale dello stabilimento termale all’atto dell’accettazione.

Saranno accolte tutte le domande, nei limiti della disponibilità dei posti, seguendo l’ordine cronologico di presentazione. Il servizio sarà garantito solo in caso di raggiungimento di un numero congruo di persone. Il luogo, l’orario e la data di partenza dei gruppi saranno definiti in base al numero degli iscritti e, successivamente, comunicati ai partecipanti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione tel. 081/3240233- 209.