L'Aeronatutica Militare scegli un'azienda salernitana per il wrapping commemorativo del suo centenario

È la salernitana Santoro Creative Hub l'azienda a cui si è rivolta l'Aeronautica Militare per effettuare il wrapping commemorativo dei suoi primi 100 anni di vita. 100 anni dell’Aeronautica Militare - in volo verso il futuro, questo è lo slogan scelto dall'Aeronautica Militare per il suo compleanno.

Il wrapping

Manifestazioni, conferenze, mostre, attività sportive ed eventi: una lunga serie di iniziative si inseriscono all’interno delle celebrazioni per il Centenario dell’Arma Azzurra, tra cui anche una campagna studiata ed elaborata per comunicare i suoi valori più profondi. La brand identity si estende anche ai bus con un suggestivo wrapping. A realizzarlo per la Forza Armata è l’azienda salernitana Santoro Creative Hub.

"Siamo leader in Italia e tra i primi al mondo a utilizzare questa tecnica. Dall’inglese, avvolgere, permette di cambiare il colore dell’auto, moto, camper, camion, barca, in questo caso dei bus utilizzando una pellicola coprente. Esigenza o piacere estetico, in questo modo riusciamo a valorizzare mezzi di trasporto, imbarcazioni e superfici": spiega Ivano Santoro, CEO, founder e general manager dell’azienda.

Nello specifico, il suggestivo wrapping di Santoro Grafica rende onore al passato dell’AM, con la gloriosa storia e le pionieristiche imprese aviatorie, celebra il presente, con il servizio alla collettività, e proietta lo sguardo verso il futuro, per intercettare le prossime sfide tra innovazione, aerospazio e frontiere tecnologiche. La grafica scelta racchiude infatti, in maniera espressiva e immediata, il concetto di continuità della storia dell’Aeronautica Militare.

I bus con la livrea del Centenario, che comprende anche il logo e il claim ufficiale, Cento anni dell’Aeronautica Militare – In volo verso il futuro, perché tutti i cittadini, non solamente gli appassionati del volo, possano emozionarsi e riconoscere l’impegno dell’AM a favore della collettività, sono già in circolazione sulle strade di Roma e anche presso le città che ospitano i principali reparti dell’Arma Azzurra.