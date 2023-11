Al via gli incontri organizzati dal Comune di Contursi Terme, partner del progetto ConLABora, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Un ciclo di otto incontri di approfondimento per coinvolgere la comunità educante su temi individuati attraverso un’analisi dei bisogni del territorio che il Comune, insieme alla Commissione pari opportunità, ha realizzato nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

Gli incontri

Il primo si terrà sabato 11 novembre e toccherà il tema dell’affido familiare, un tema delicato che ha trovato l’interesse delle famiglie e su di esso si è costruito un momento di analisi più approfondito. Il progetto ConLABora, da parte sua, prevede un’altra forma di affido, quello culturale, elemento innovativo che si innesta nella sfera sociale e di diffusione della cultura, con il coinvolgimento delle famiglie. Di affido familiare, e di altre forme di supporto e aiuto ai minori che vivono in condizioni di disagio, si parlerà sabato 11 novembre (ore 18,30, aula consiliare), durante il convegno: "Non sostituire ma aggiungere". Coinvolti dal Comune di Contursi Terme sono la Fondazione Costruire, l’associazione Nova Iuris, Associazione italiana per la Costituzione e la buona giustizia, e la Commissione pari Opportunità del Comune di Contursi Terme.