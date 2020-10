Artkeys Prize: assegnati i premi della seconda edizione

Sabato scorso, nella cornice del Castello Angioino Aragonese di Agropoli, sono stati assegnati i premi della seconda edizione dell'Artkeys Prize, il premio d'arte contemporanea dedicato ad Ancel Keys, il fondatore della dieta mediterranea, organizzato dall'Associazione Blow Up.

Il concorso

Sei in totale le categorie in concorso: fotografia, illustrazione e grafica, pittura, scultura e installazione, video arte e performance. A selezionare gli artisti una giuria d'eccezione composta da dieci esperti di arte: Antonello Silverini, illustratore de Il Corriere della Sera, Il Sole 24Ore, Repubblica, Panorama e L'Espresso, la curatrice museale Nuvola Lista, Alfonso Amendola, professore di sociologia delle arti elettroniche presso l'Università degli Studi di Salerno, il fotografo Maria Spada, la coppia di performer Antonio Rezza e Flavia Mastrella (premiata nel 2018 alla Biennale di Venezia con il Leone d'Oro alla carriera), la critica dell'arte Beatrice Luzi, Barbara Baldi, illustratrice e colorista per Pixar, Disney e Marvel, il regista e performer Antonio Grimaldi, lo storico dell'arte Pasquale Rocco e la cartoonist Cristina Portolano.

Al vincitore di ogni categoria è stato assegnato un premio di mille euro, inoltre, coloro che si sono classificati secondi nelle categorie di pittura, scultura e fotografia sono stata premiati con la "Residenza d'Artista", ovvero avranno la possibilità di lavorare ed esporre le loro opere nei comuni cilentani che li ospiteranno. Per questa edizione sono state previste Residenze d'Artista nei comuni di Agropoli, Pollica, Laureana Cilento e Capaccio – Paestum. Le Residenze d'Artista sono un'occasione per rafforzare il legame tra il premio ed il territorio che lo ospita, un modo per rendere il Cilento protagonista della scena artistica contemporanea. A premiare i vincitori i rappresentanti delle istituzione che hanno sostenuto l'evento: il Sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, il Presidente Pro Loco SviluppAgropoli Aldo Ulivieri e il Responsabile Politiche sociali BCC Buccino Comuni Cilentani Giovanni Pico, uno dei principali gruppi che ha sostenuto la manifestazione sin dalla sua nascita, insieme al Gruppo BCC Capaccio Paestum Serino e all'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Le ottantuno opere finaliste saranno in mostra presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli fino al 18 ottobre. Oltre alle diverse sale dedicate ognuna ad una differente categoria in gara, sarà possibile assistere ogni sera ad una performance artistica portata in scena dai migliori performer che hanno preso parte al concorso.

I vincitori della seconda edizione dell'Artkeys Prize sono:

ILLUSTRAZIONE

Federico Putzulu Sini - “Andrà tutto bene”



Leonardo Venturi – “Martyr”



Antonio De Santis - “Make sure you take care of your furrr. Chapter 01”



1° classificato: Benedetta Alfieri - “A Rose for Emily”

Residenza d’Artista: Assunta D’urzo – “Hval – la balena”



1° classificato: Giuseppe Sciortino - “Il Pavimento dello Studio di Primo Conti”

Residenza d’Artista: Andrea Cerquiglini – “Navale”



1° classificato: Enrico Antonello - “Two Days of Work”

Residenza d’Artista: Golzar Sanganian – “Impaginazione”

