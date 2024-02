Agropoli, record di presenze ai Campionati Italiani Invernali Esordienti e Master di Nuoto Pinnato

Grande successo al Centro Elysium Sport di Agropoli, dove, in questo fine settimana, si sono tenuti i Campionati Italiani Invernali Esordienti e Master di Nuoto Pinnato. Circa 900 gli atleti partecipanti, accompagnati dai rispettivi genitori e 41 società, provenienti da ogni parte di Italia.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi: "Le passioni muovono le persone creando destagionalizzazione turistica. E in tal senso va il programma che stiamo stilando per questa primavera quando si svolgeranno, come di consueto, una serie di eventi sportivi. Grazie ai diversi impianti presenti in città sono tante le iniziative che metteremo in campo, sempre nel segno di Agropoli Città dello Sport”.