Agropoli, confermata la Casa di Babbo Natale: l'annuncio del sindaco

La magia del Natale ad Agropoli quest'anno prenderà forma nel Parco pubblico "Liborio Bonifacio". Considerati i lavori di restauro in corso del Castello Angioino Aragonese, l'evento della Casa di Babbo Natale cambierà location. Si chiamerà "La Casa di Babbo Natale - il giardino incantato” e sarà l'evento principale del Natale delle Meraviglie 2023. Il Parco, di recente riqualificazione e con una serie di parcheggi nelle immediate vicinanze, sarà il luogo ideale, capace di garantire spazi adeguati per ospitare le attrazioni proposte.

Il commento

“Come giunta - afferma il sindaco Roberto Mutalipassi - abbiamo deciso di confermare la Casa di Babbo Natale, che avrà sede nel Parco pubblico di recente riqualificazione, in virtù dell'indisponibilità del Castello, che è oggetto di lavori di restauro. Sarà l'evento clou del Natale delle Meraviglie di Agropoli. Nel contempo siamo al lavoro per organizzare tutti gli altri eventi che si svolgeranno in città e sapranno fare da richiamo per i tanti ospiti durante il periodo natalizio, quando Agropoli diventa punto di riferimento a livello regionale e non solo”.